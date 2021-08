Proteção Civil alerta para o risco elevado de incêndio até segunda-feira

A Proteção Civil alerta para o risco elevado de incêndio até à próxima segunda-feira. As zonas mais sensíveis são o interior Norte e Centro, a região do vale do Tejo e o Algarve.



Este aviso à população da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) surge na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para os próximos dias.

O tempo quente e seco, com a temperatura máxima vai subir até domingo, propicia “condições favoráveis ao incremento do risco de incêndio rural”.

Nos próximos dias também é esperado vento forte, humidade relativa do ar com valores baixos, em especial no interior Norte e Centro e na região Sul, e noites tropicais em grande parte do território.

Proteção Civil alerta que as condições meteorológicas previstas são favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais e da dificuldade das ações de combate às chamas.