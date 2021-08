Governo disponibiliza mais serviços através do atendimento por videochamada

O atendimento por videochamada foi alargado a mais serviços, passando agora a ser também possível marcar consultas no centro de saúde, revalidar a carta de condução ou pedir o registo criminal através dessa modalidade, anunciou esta quarta-feira o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública refere que estão agora disponíveis mais seis serviços através do apoio remoto por videochamada com marcação.

A partir de agora, passa a ser possível revalidar a carta de condução, confirmar a alteração de morada do Cartão de Cidadão, pedir o certificado de registo criminal de pessoas singulares, associar atributos empresariais com o Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP), marcar uma consulta no centro de saúde ou alterar os dados associados à Chave Móvel Digital.