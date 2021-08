Covid-19. Vacinação sem agendamento nos Açores disponível para maiores de 16 anos

Veja também:

A secretaria da Saúde do Governo dos Açores avançou esta quarta-feira que a vacinação sem agendamento para pessoas com idade superior ou igual a 16 anos começará esta quinta-feira, em São Miguel, e na próxima segunda-feira, dia 16, na Terceira.

Em nota de imprensa, o governo açoriano destaca que os utentes com 16 anos ou mais já estão a ser vacinados na Terceira e em São Miguel, mas com agendamento.

"A "Casa Aberta" no centro de vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, que até agora privilegiou os maiores de 18 anos, acolhe a partir de amanhã [quinta-feira], 12 de agosto, utentes com 16 anos, ou mais, de toda a ilha", lê-se no comunicado.

A vacinação sem inscrição arrancou a 4 de agosto, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, mas até aqui apenas contemplava pessoas com idade superior a 18 anos.

A 9 de agosto arrancou a vacinação contra a Covid-19 na modalidade de "Casa Aberta", na ilha Terceira, mas para maiores de 30 anos.

Segundo o comunicado, os centros de vacinação de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, na ilha Terceira, vão, "a partir da próxima segunda-feira", dia 16 de agosto, começar a vacinar "utentes com 16 anos ou mais" sem inscrição prévia.

Nos primeiros cinco dias da modalidade Casa Aberta, que permite a vacinação contra a Covid-19 sem agendamento, foram vacinadas "cerca de 1.300 pessoas" em Ponta Delgada, um número abaixo da capacidade de inoculações.