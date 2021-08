Vem aí mais calor. Temperaturas podem passar os 40 graus no Alentejo

A partir de amanhã, quarta-feira, a temperatura máxima vai subir e deverá ultrapassar, na maioria do país, os 30 graus, com o Alentejo a passar dos 40 graus. No Algarve, as noites poderão ser tropicais.

“A partir de quarta-feira, há condições para o aviso amarelo de tempo quente para as regiões do Interior. Os dias mais quentes serão sexta-feira e sábado. A partir de domingo, a temperatura começa a descer, mas ainda com aviso amarelo no início da semana, até segunda ou terça-feira”, indica à Renascença a meteorologista Paula Leitão.

Para quem está a banhos no Algarve, a água do mar não tem estado convidativa, mas, segundo o IPMA, a temperatura deverá subir nos próximos dias.

“Nós temos estado sempre com vento de noroeste, uma situação em que entra água do Atlântico e a temperatura da água baixa”, explica Paula Leitão. “É provável que nos próximos dias, acompanhando estes dias de tempo quente, a água no Algarve também suba de temperatura”, refere a meteorologista.