Covid-19. Vacinadas cerca de 1.300 pessoas nos primeiros dias da "Casa Aberta" em Ponta Delgada

Nos primeiros cinco dias da modalidade Casa Aberta, que permite a vacinação contra a Covid-19 sem agendamento, foram vacinadas "cerca de 1.300 pessoas" em Ponta Delgada, um número abaixo da capacidade de inoculações, segundo dados revelados esta terça-feira.

O número foi adiantado à Lusa por fonte oficial da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM), contabilizando as inoculações de 4 até 8 de agosto.

A vacinação sem inscrição arrancou a 4 de agosto, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, tendo registado muita afluência no primeiro dia.

Aquando do anúncio da abertura da vacinação a pessoas sem inscrição, a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM) referiu que a intenção era atingir 2.000 inoculações diárias: 1.000 utentes com marcação e outros tantos sem agendamento.

A 9 de agosto, a vacinação contra a Covid-19 na modalidade de "Casa Aberta", para maiores de 30 anos, teve início na Ilha Terceira, nos Açores, tendo sido registado uma "adesão satisfatória" por parte da população local.

A secretaria da Saúde do Governo dos Açores adiantou em nota de imprensa que a vacinação sem agendamento vai continuar nas ilhas de São Miguel e Terceira.

Na ilha de São Miguel, a inoculação sem agendamento também será possível no posto de vacinação da Ribeira Grande.

Os Açores têm 544 casos ativos de Covid-19, sendo 428 em São Miguel, 73 na Terceira, 24 no Faial, oito em Santa Maria, seis no Pico e cinco em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.122 casos de Covid-19. Recuperaram da doença 7.383 pessoas, morreram 38, saíram do arquipélago 89 e 68 apresentaram prova de cura anterior.

Nos Açores, 61,6% da população (145.691 pessoas) tinha a vacinação completa contra a Covid-19, de acordo com a informação divulgada pela Autoridade de Saúde Regional, que reuniu dados até segunda-feira.

Esta terça-feira, a vacinação na modalidade Casa Abertafoi alargada a maiores de 18 anos, anunciou a "task force" do plano de vacinação.