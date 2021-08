Polícia fecha evento musical em estabelecimento na Parede com cerca de 80 pessoas

Veja também:

Um estabelecimento na praia da Parede, no concelho de Cascais, onde se realizava um evento musical com cerca de 80 pessoas foi encerrado na quinta-feira, revelou hoje a Polícia Marítima de Cascais.

Elementos do Comando local da Polícia Marítima de Cascais encerraram na quinta-feira, cerca das 23h30 horas, um estabelecimento na praia da Parede, onde decorria "um evento musical com cerca de 80 pessoas", refere a Policia Marítima de Cascais em comunicado.

No seguimento de diversas denúncias que indicavam a realização de eventos noturnos naquela área, a polícia marítima realizou uma ação de patrulhamento, tendo constatado que estava a realizar-se um evento musical no interior de um estabelecimento, com várias pessoas na pista de dança, esclarece a nota difundida.

A realização de espetáculos deste tipo, de acordo com a lei em vigor para a contenção da pandemia Covid-19, "não está permitida", adverte a autoridade.