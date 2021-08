Incidência desce e R(t) mantém-se em dia com mais 18 mortos e 2.377 infetados

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde indica que, nas últimas 24 horas, houve 18 mais mortos e 2.377 infetados com Covid-19. O documento indica que o valor do R(t) mantém nos 0,92, mas a incidência recuou para 362, 7 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 369,2 no continente.

O número de casos ativos voltou a recuar mais um pouco, fixando-se agora nos 44.646, menos 552 do que ontem. Os internados, pelo quarto dia consecutivo, mantém trajetória queda, havendo agora 866 pessoas internadas com Covid, menos 32 do que ontem, dos quais 194 em cuidados intensivos (menos dois do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar o número de novas infeções (1.004), seguida do Norte (659), no Centro (267), no Algarve (245) e no Alentejo (129). A Madeira regista 31 novas infeções e os Açores 42.

No relatório desta sexta-feira é também conhecida a incidência por concelho. Há três concelhos com mais de mil casos por 100 mil habitantes, Proença-a-Nova com 1.574, seguida de Portimão com 1.050 e Sines com 1.014. Proença-a-Nova é uma das localidades onde se registou um surto da doença no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia, com mais de 100 infetados.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 982.364 casos da doença, dos quais 920.278 conseguiram recuperar e 17.440 acabaram por morrer.