"Portugal convive melhor com o 25 de Abril do que com os capitães que o tornaram possível", escreve o jornal "El País"

"Portugal convive melhor com a Revolução dos Cravos do que com os capitães que a tornaram possível", escreve o jornal "El País", na edição online.

O artigo tem como ponto de partida a morte de Otelo Saraiva de Carvalho, a 25 de julho, ele que foi o estratega da ação militar que a 25 de abril de 1974 pôs fim a uma ditadura de 48 anos.

O jornal espanhol, com sede em Madrid, diz que o desaparecimento de Otelo alimentou o debate sobre o tipo de reconhecimento oficial dos militares que possibilitaram a chegada da democracia a Portugal e a independência das ex-colónias africanas.

O "El País" escreve ainda que Otelo Saraiva de Carvalho "despertou na hora da morte as mesmas paixões conflituosas que gerou em vida". O períodico espanhol reconhece que quase ninguém contesta o papel do militar no sucesso na revolução de 1974, mas refere que alguns dos episódios seguintes da vida do capitão de abril são alvo de forte controvérsia, especialmente a participação no grupo terrorista FP-25 − que causou 17 mortes e foi responsável por 108 roubos nos sete anos de existência (1980-1987 )

Otelo foi condenado a 15 anos por envolvimento na organização e posteriormente anistiado pelo Parlamento.