Reabertura de bares e discotecas a meio do verão? Setor diz que vem tarde

Apesar de os bares já poderem reabrir a partir deste domingo, Miguel Camões diz não acreditar que todos os espaços reabram para já, mas "no decorrer desta próxima semana, com certeza, quase todos irão abrir".

Miguel Camões diz que o mais importante é a reativação do Programa Apoiar, com retroatividade. Este programa consiste num apoio de tesouraria, sob a forma de subsídio a fundo perdido, para apoio a empresas dos setores particularmente afetados pelas medidas excecionais aprovadas no contexto da pandemia da doença covid-19.

O levantamento gradual das restrições em função da vacinação contra a covid-19 arranca no domingo, 01 de agosto, com regras aplicáveis em todo o território continental, inclusive o limite de horário de encerramento até às 02:00 para a restauração, com a exigência de certificado digital de vacinação ou teste negativo à covid-19 para restaurantes no interior às sextas-feiras a partir das 19:00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o horário de funcionamento.



Nestas medidas de alívio está também a reabertura de bares e outros estabelecimentos de bebidas "sujeitos às regras da restauração". Nesta fase, os restaurantes podem funcionar com o máximo de seis pessoas por mesa no interior e 10 pessoas em esplanadas.

Os bares que recusem funcionar com as regras da restauração e as discotecas permanecem encerrados até outubro.