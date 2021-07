Covid-19. Afinal, os bares reabrem no domingo com as mesmas regras dos restaurantes

Veja também:

Os bares podem abrir a partir de domingo, mas sujeitos às regras aplicadas aos restaurantes no âmbito da pandemia da Covid-19, esclareceu esta quinta-feira o Governo.

Segundo informação disponibilizada no portal do Governo https://covid19estamoson.gov.pt/, o Conselho de Ministros incluiu a reabertura dos bares, "sujeitos às regras da restauração", na primeira fase do plano de levantamento gradual das restrições que aprovou esta quinta-feira.

Fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros explicou à Lusa que os bares terão de funcionar com as regras de limites de lotação e de ocupação dos espaços impostas aos restaurantes.

Assim, os clientes dos bares terão, por exemplo, de se manter sentados e terão de ser respeitados limites no número de pessoas por mesa, disse a mesma fonte.

Esta informação corrige a que foi inicialmente divulgada no final do Conselho de Ministros e apresentada pelo primeiro-ministro, António Costa, segundo a qual os bares permaneceriam encerrados na fase de levantamento de restrições que se inicia no próximo domingo.

Segundo a informação disponibilizada no portal do Governo dedicado à pandemia, "os estabelecimentos de restauração e similares" passam, em 01 de agosto, a poder estar abertos até às 02h00 da madrugada e com "a regra do máximo de 6 pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas nas esplanadas".

"Os bares e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas podem funcionar, com sujeição às regras estabelecidas para o setor da restauração e similares, desde que observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela Direção-Geral da Saúde", especifica a informação disponível no mesmo 'site'.

Já na fase três do plano esta quinta-feira aprovado pelo Conselho de Ministros, em outubro, os bares "reabrem atividade habitual mediante apresentação de Certificado Digital Covid da UE ou de um teste com resultado negativo", informa o Governo.

Também será nesta terceira fase que as discotecas reabrirão, com a mesmas regras dos bares.

As três novas fases de levantamento das restrições em vigor por causa da pandemia estão associadas à taxa de vacinação esperada nas próximas semanas: 1 de agosto (57% população vacinada), 5 de setembro (71%) e outubro (85%).

O primeiro-ministro anunciou que as medidas vão passar a ter uma dimensão nacional, deixando de existir restrições em função da situação de cada concelho.