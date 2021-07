🔴 Em direto. Variante Delta domina (98%) e os principais focos estão entre adultos jovens

A generalidade dos especialistas considera que algumas das medidas podem ser removidas, como as restrições no horário dos restaurantes ao fim de semana. Outros alertam que a população está longe de estar toda vacinada e, por isso, há que ser cuidadoso na alteração das medidas.

Dois meses depois da última reunião, o Infarmed volta a ser palco de um encontro entre responsáveis políticos e especialistas, que vão fazer novo ponto de situação sobre a evolução da Covid-19 em Portugal. Será com base no que ouvir esta terça-feira que o Governo decidirá, depois de amanhã, em Conselho de Ministros, se altera as medidas em vigor no âmbito do combate à pandemia.

Veja aqui o resumo das intervenções dos especialistas:

André Peralta Santos, DGS – Situação epidemiológica no país



Desde meados de maio, Portugal iniciou uma curva ascendente da incidência cumulativa a 14 dias e está neste momento com uma incidência superior a 400 casos/100 mil habitantes, com média diária de três mil casos.

A tendência é agora de crescimento ligeiro a estável.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, há já várias regiões com tendência descendente. Na Área Metropolitana do Porto ainda há áreas com tendência crescente, o que pode dever-se ao facto de ter iniciado a tendência crescente depois de Lisboa.

Os novos casos incidem, sobretudo, nos adultos jovens entre os 20 e os 40 anos, mas também há um aumento da incidência nas outras faixas etárias, nomeadamente na de 80 e mais anos.

É na faixa dos 20-79 anos que há mais internamentos em enfermaria. Nos cuidados intensivos, a faixa mais afetada é dos 40 aos 59 anos e a ocupação é de 78% do valor crítico de 255 camas.

Dos doentes internados, a maioria não tem vacinação iniciada, havendo 5% nos cuidados intensivos com a vacinação completa.

A mortalidade tem observado uma tendência crescente, mas muito diferente do que já foi e muito atenuada com o esforço de vacinação, sobretudo entre a população mais vulnerável. Esta tendência de mortalidade é à custa das regiões com maior incidência: LVT e Algarve.

A vacinação completa reduz muito o risco de morte se a pessoa se vier a infetar com SARS-Cov-2, o que reforça a confiança na vacinação, que atenua muito o risco ainda que não o anule.

A testagem foi reforçada sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. A positividade tem aumentado nas últimas semanas, também naquelas regiões, estando a começar a descer.

População entre 15-40 anos aumentou o número de testes efetuados; entre 45-70 anos reduziu – números que podem estar relacionados com o certificado de vacinação exigido para entrar em certos locais.





Ana Paula Rodrigues, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, refere que, houve um crescimento da incidência em todo o país.

O "Rt tem vindo a aproximar-se ao 1, o que indica que estaremos próximos do pico da pandemia. Na segunda onda, isto só aconteceu quando foram implementadas medidas restritivas".

Ana Paula Rodrigues sublinha que se regista um aumento de incidência em todas as regiões do país, mas em distintos padrões. Norte e Madeira estão com um Rt mais elevado.

"Temos a epidemia a diferentes velocidades", assinala.

A especialista faz comparação entre a segunda onda da pandemia e a atual onda, indicando que o número de novos casos no grupo com elevada cobertura vacinal (acima dos 60 anos) é menor em relação ao outono. O mesmo não se verifica nos grupos dos 20 e 30 anos.

Há menos internados com mais de 60 anos e mais internamentos na população adulta jovem.

Regista-se uma tendência decrescente de letalidade em todos os grupos etários devido à vacinação.





João Paulo Gomes, INSA – Variantes genéticas

Desde finais de maio/1 de junho, a monitorização de variantes é feita em Portugal mais em tempo real, passando de mensal a semanal. E foram detetados 2.400 vírus por mês.

Já foram sequenciados 12.725 genomas, com origem em mais de 100 laboratóris públicos e privados com boa representatividade geográfica.

Prevalência das "variantes de preocupação (VOC). A Alpha (Reino Unido) subiu até maio, mas depois desceu, dando lugar à variante Delta. Atualmente, a variante Alpha tem uma prevalência residual (1%). A Beta (associada a África do Sul) não temos detetado casos. Gamma (Manaus) tem incidência residual (0,3%-0,4%).

Variante Delta (Índia) é a prevalente, com uma prevalência de 97,8% em Portugal. Se a ela juntarmos a variante Delta Plus, que tem uma mutação adicional, há uma prevalência nacional de 98,6%.

Madeira é a única região onde a variasnte Delta é mais baixa, mas ainda assim acima dos 95%. É uma variante que se espalhou muito pelo país. Todas as regiões têm uma prevalência acima dos 95%.

Apenas dois casos da variante Lambda, com representação no Peru e Chile, mas com pouca expressão em Portugal, pelo que não deve ser preocupante no nosso país.

Ao nível da União Europeia, a variante Delta é também dominante.

Desde abril, observou-se uma redução de vírus com mutação, o que representa uma adaptação do vírus a uma população cada vez mais imunizada e capaz de lidar contra a Covid-19.

Não há muito mais para descobrir neste vírus para novas mutações, mas está a mostra-nos a capacidade de combinação de várias mutações, que naturalmente serão sempre de preocupação, mas não pela infeção em si, dada o comprovado sucesso da vacinação.