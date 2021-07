Da vacinação de adolescentes ao plano para aliviar restrições. As conclusões da reunião do Infarmed

Será também com base no que ouviu esta terça-feira que o Governo decidirá, depois de amanhã, em Conselho de Ministros, se altera as medidas em vigor no âmbito do combate à pandemia.

Um plano em quatro níveis para aliviar as restrições, revisão da matriz de risco e vacinação para adolescentes foram algumas das propostas e conclusões que saíram da reunião entre responsáveis políticos e especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa.

Vacinação de adolescentes avança em agosto

Os adolescentes com mais de 16 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 no dia 14 de agosto, devendo aqueles entre os 12 e os 15 anos ser vacinados nos fins de semana seguintes.

O calendário foi avançado pelo coordenador da “task force” do plano de vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, durante a reunião no Infarmed, nesta terça-feira de manhã.

“Em 14 de agosto, inicia-se a vacinação dos adolescentes a partir dos 16 anos e depois, entre os 12 e os 15, nos fins-de-semana a seguir, se a DGS acordar a importância da vacinação desta faixa”, anunciou Gouveia e Melo.



Esta é uma população muito significativa, com cerca de milhão e meio de pessoas e com grande mobilidade e grande contacto comunitário, argumenta o responsável pela "task force".

A importância da vacinação nos mais novos foi também referida pelo Professor Henrique de Barros, investigador no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Um milhão de vacinas a caminho

O vice-almirante Gouveia e Melo adiantou que Portugal deverá receber mais um milhão de vacinas nas próximas semanas e que o país vai "perder vacinas da AstraZeneca, porque já não fazem sentido no nosso plano".

"Nos primeiros três trimestres tivemos menos vacinas do que o esperado; tivemos uma maior disponibilidade em junho e menos em julho. Vamos receber ainda 5,2 milhões de vacinas", referiu.



O coordenador da "task force" afirma que Portugal já está "numa fase bastante avançada do plano de vacinação e prevê-se que possamos atingir 70% da população com a primeira dose em 8 de agosto, devendo alcançar os 70% da população com as duas doses no fim de agosto, início de setembro".

Na faixa dos 50 anos, há cerca de 4% para terminar; nos 30 anos está muito avançada, bem como a faixa dos 20 anos, sublinha.

Gouveia e Melo adianta que a "task force" está a pensar "encurtar o intervalo para as segundas doses da vacina, pois é importante reduzir o intervalo, porque aumentamos fortemente a proteção contra o vírus e contra a incidência na população".

Entre a população mais desfavorecidas, já foram vacinados mais de 250 mil cidadãos migrantes, com o Brasil em primeiro lugar, sublinha.





André Peralta Santos, DGS – Situação epidemiológica no país



Desde meados de maio, Portugal iniciou uma curva ascendente da incidência cumulativa a 14 dias e está neste momento com uma incidência superior a 400 casos/100 mil habitantes, com média diária de três mil casos.

A tendência é agora de crescimento ligeiro a estável.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, há já várias regiões com tendência descendente. Na Área Metropolitana do Porto ainda há áreas com tendência crescente, o que pode dever-se ao facto de ter iniciado a tendência crescente depois de Lisboa.

Os novos casos incidem, sobretudo, nos adultos jovens entre os 20 e os 40 anos, mas também há um aumento da incidência nas outras faixas etárias, nomeadamente na de 80 e mais anos.

É na faixa dos 20-79 anos que há mais internamentos em enfermaria. Nos cuidados intensivos, a faixa mais afetada é dos 40 aos 59 anos e a ocupação é de 78% do valor crítico de 255 camas.

Dos doentes internados, a maioria não tem vacinação iniciada, havendo 5% nos cuidados intensivos com a vacinação completa.

A mortalidade tem observado uma tendência crescente, mas muito diferente do que já foi e muito atenuada com o esforço de vacinação, sobretudo entre a população mais vulnerável. Esta tendência de mortalidade é à custa das regiões com maior incidência: LVT e Algarve.

A vacinação completa reduz muito o risco de morte se a pessoa se vier a infetar com SARS-Cov-2, o que reforça a confiança na vacinação, que atenua muito o risco ainda que não o anule.

A testagem foi reforçada sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. A positividade tem aumentado nas últimas semanas, também naquelas regiões, estando a começar a descer.

População entre 15-40 anos aumentou o número de testes efetuados; entre 45-70 anos reduziu – números que podem estar relacionados com o certificado de vacinação exigido para entrar em certos locais.





Ana Paula Rodrigues, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge - Evolução da incidência e transmissibilidade

Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, refere que, houve um crescimento da incidência em todo o país.

O "Rt tem vindo a aproximar-se ao 1, o que indica que estaremos próximos do pico da pandemia. Na segunda onda, isto só aconteceu quando foram implementadas medidas restritivas".

Ana Paula Rodrigues sublinha que se regista um aumento de incidência em todas as regiões do país, mas em distintos padrões. Norte e Madeira estão com um Rt mais elevado.

"Temos a epidemia a diferentes velocidades", assinala.

A especialista faz comparação entre a segunda onda da pandemia e a atual onda, indicando que o número de novos casos no grupo com elevada cobertura vacinal (acima dos 60 anos) é menor em relação ao outono. O mesmo não se verifica nos grupos dos 20 e 30 anos.

Há menos internados com mais de 60 anos e mais internamentos na população adulta jovem.

Regista-se uma tendência decrescente de letalidade em todos os grupos etários devido à vacinação.





João Paulo Gomes, INSA – Variantes genéticas

Desde finais de maio/1 de junho, a monitorização de variantes é feita em Portugal mais em tempo real, passando de mensal a semanal. E foram detetados 2.400 vírus por mês.

Já foram sequenciados 12.725 genomas, com origem em mais de 100 laboratóris públicos e privados com boa representatividade geográfica.

Prevalência das "variantes de preocupação (VOC). A Alpha (Reino Unido) subiu até maio, mas depois desceu, dando lugar à variante Delta. Atualmente, a variante Alpha tem uma prevalência residual (1%). A Beta (associada a África do Sul) não temos detetado casos. Gamma (Manaus) tem incidência residual (0,3%-0,4%).

Variante Delta (Índia) é a prevalente, com 98,6% de incidência no país.

Madeira é a única região onde a variasnte Delta é mais baixa, mas ainda assim acima dos 95%. É uma variante que se espalhou muito pelo país. Todas as regiões têm uma prevalência acima dos 95%.

Apenas dois casos da variante Lambda, com representação no Peru e Chile, mas com pouca expressão em Portugal, pelo que não deve ser preocupante no nosso país.

Ao nível da União Europeia, a variante Delta é também dominante.

Desde abril, observou-se uma redução de vírus com mutação, o que representa uma adaptação do vírus a uma população cada vez mais imunizada e capaz de lidar contra a Covid-19.

Não há muito mais para descobrir neste vírus para novas mutações, mas está a mostra-nos a capacidade de combinação de várias mutações, que naturalmente serão sempre de preocupação, mas não pela infeção em si, dada o comprovado sucesso da vacinação.





Ausenda Machado, INSA - Efetividade da vacina

Há um aumento de efetividade comparando uma dose com duas doses da vacina.

Para uma dose de vacina de mRNA, a efetividade é entre 35% e 37%. Com duas doses a efetividade varia entre 68 e 78%. Com duas doses, a efetividade em pessoas com mais de 80 anos é superior a 85%

Em termos de risco de hospitalização, Ausenda Machado refere que uma dose da vacina tem efetividade em 59,1%, para as pessoas entre os 65 e os 79 anos, e em 62,5%, para os maiores de 80 anos.

Segundo a especialista nota-se uma redução de 85% no número de hospitalizações na população com 80 ou mais anos.

Há alguma efetividade, a vacina oferece proteção, mas não está no seu expoente máximo, pelo que é aconselhável a manutenção dos cuidados.





Andreia Leite, Escola Nacional de Saúde Pública, UNL – Risco na era da vacinação

Revimos os planos de outros países para perceber de que forma incluíam a cobertura vacinal para levantar as medidas não farmacológicas e a conclusão foi que esse levantamento foi feito em fases mais avançadas de desconfinamento, com coberturas de vacinação muito elevadas.

Na Holanda, após levantamento de medidas não farmacológicas no final do mês de junho, acabou-se por reintroduzir essas medidas em julho, devido ao rápido aumento do número de caos.

No caso do Reino Unido, onde as restrições foram levantadas em 19 deste mês, os pressupostos subjacentes implicam a aceitação da circulação do vírus, o que poderá ter consequências, como a Covid longa, que acontece em casos de Covid pós-agudo.

Pode também introduzir perturbações no funcionamento da sociedade, absentismo laboral e dificuldade nos serviços públicos. E levar ao aumento de hospitalização, uma vez que ainda não foi completamente anulada a relação entre incidência e hospitalização.

Pode ainda levar ao aparecimento de novas variantes.

Atrasando as medidas não farmacológicas, damos tempo à vacinação, mais pessoas vacinadas e ter assim mais proteção concedida pela vacina. Isso traduz-se em menor número de camas em cuidados intensivos.



Proposta de um conjunto de alterações à avaliação de risco. Devem ser mantidos os indicadores de transmissão como centrais, mas dada a evolução da situação, deve-se atualizar os limiares de incidência, uma vez que a relação entre incidência e doença grave foi enfraquecida.

Limiares de internamentos em cuidados intensivos devem ser revistos periodicamente.

Vacinação deve ser usada como planeamento do desconfinamento.

Avaliação de risco feita ao nível técnico deve ser traduzida para a população em geral e dada num relatório único. É necessário simplificar a mensagem de risco.

Estamos em condições para passar o limitar de incidência para 480 casos/100 mil habitantes e do número de referência para a ocupação em cuidados intensivos para 265 camas.

A vacinação ainda não produziu os efeitos necessários para colocar a máscara de parte.





Raquel Duarte, ARS Norte e Instituto de Saúde Pública (Univ. Porto) - Redução das restrições

À medida que avançamos no desconfinamento precisamos de ter uma responsabilização maior.

É importante ter controlo nas fronteiras terrestres, aéreas e marinhas.



Temos de apostar numa ventalização e climatização dos espaços interiores se quisermos preparar o outono e inverno.



A proposta apresentada é de continuidade para o plano de redução das medidas restritivas de controlo da pandemia com seis pilares orientadores: vacinação, testagem, distanciamento, higienização, uso da máscara e ventilação.



É preciso manter desfasamento de horários e teletrabalho.







Henrique Barros, Instituto de Saúde Pública, Univ. Porto – O que podemos esperar para o Inverno?



A resposta não é fácil e está limitada ao que conhecemos. Temos de ter um objetivo e uma estratégia. O objetivo é mais do que termos um Inverno igual aos anteriores, pois controlávamos muito mal as infeções respiratórias, sobretudo nas pessoas mais velhas.

A estratégia tem de assentar em imaginarmos com o que teremos de nos confrontar, mas também concentrar-nos no que podemos interferir, como a vacinação.

E porque não há só os doentes na fase aguda, acumularam-se pessoas ainda com sintomas e há, portanto, dois conjuntos de doentes que requerem a nossa atenção.

Seis meses depois de termos feito um cenário com base no processo de vacinação, podemos dizer que o acerto no que se refere às mortes foi bom, mas a partir de maio a realidade fugiu ao que tínhamos imaginado, quer em número de casos quer de internados.

O que imaginávamos em janeiro era que o número de casos em Portugal seria resiidual em finais de setembro. Mas a verdade é que só agora se encontrou a percentagem de vacinação prevista para maio. Por isso, refizemos o nosso número assumindo a realidade da vacinação que tivemos.

E neste novo cenário, existe alguma tranquilidade com o Outono com casos residuais, mas que podem criar novos surtos na população.

Mas o que acontece no Inverno é que a temperatura muda muito e existe uma relação entre a queda das temperaturas e o aumento do número de casos. Por cada diminuição de cinco graus nas temperaturas mínimas médias, haverá um aumento de cerca de 30% no número de casos. E temos de estar atentos a esta ocorrência.

Temos, pois, de imaginar os efeitos do frio. E mesmo assumindo que 70% da população adulta terá o plano de vacinação completo, vemos uma nova onda no Inverno, mesmo mais pequena.

Outro facto importante para pensar o futuro é a presença do vírus nas águas residuais. Vê-se que o aparecimento do vírus antecipa a incidência dos casos, o que realça a importância da sequenciação do vírus e as suas variantes.

Podemos prever um Inverno com pouco mais de 50% das pessoas verdadeiramente defendidas pela sua imunidade, podemos imaginar um Inverno mais próximo da vida antes da pandemia. Para isso, é fundamental a vacinação das crianças. As vacinas mRNA estão aprovadas já para maiores de 12 anos e se não vacinarmos as crianças teremos novos picos.

Medidas de prevenção devem ser mantidas e as pessoas com sintomas não devem estar nos locais de trabalho ou em convívio.

É ainda fundamental faxer a vigilância do que se passa nos lares e à evolução da gripe e doenças sazonais, que sofreram modificações com a alteração do nosso comportamento com a Covid-19.

Fazer controlo nas fronteiras.

Acompanhar as pessoas que se queixam de sintomas muito depois de terem Covid.





Carla Nunes, Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa

Os mais jovens têm menor perceção de desenvolverem infeção.

Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP), refere que perceção de risco de vir a ser infetado com a Covid-19 foi mais elevada entre setembro de 2020 e janeiro deste ano, com um valor máximo de 47,2% dos portugueses a dizer que tem um risco elevado ou moderado de vir a ficar infetado.

No dia 1 de maio de 2020 foi atingido o mínimo, com “44,3%". Um valor idêntico ao registado em maio deste ano.

A professora da ENSP indica que em relação ao desenvolvimento de doença severa, são os mais jovens que apresentam uma menor perceção de risco. Já os mais velhos têm uma perceção de risco mais elevada de ter sintomas mais graves da doença.

Quando às medidas implementadas pelo Governo para conter a pandemia 42,7% dos inquiridos referem que as medidas não são adequadas.

“São mais homens, mais jovens e com menor escolaridade as pessoas que mais consideram que as medidas são pouco ou nada adequadas”.

90% dos portugueses consideram que só em dezembro ou depois serão levantadas as medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19.

No que se refere à toma da vacina é no grupo de pessoas dos 26 aos 45 anos que se verificam as maiores resistências, na ordem dos 25%.

Os motivos prendem-se sobretudo com a falta de informação suficiente (57%) e com o medo de desenvolver efeitos secundários (50%).