Apagão. Várias zonas do país sem eletricidade ou com falhas

Um apagão está a afetar várias zonas do país, de Norte a Sul, e a provocar falhas na eletricidade e na luz, ao longo deste sábado. Segundo confirmou a Renascença com a EDP, as falhas tratam-se de um problema na rede europeia que está a afetar a Redes Energéticas Nacionais (REN).

A EDP também acrescentou que não tem previsão da hora a que o problema estará resolvido.

Em algumas localidades, as falhas são longas. Em Vila do Conde, por exemplo, nas freguesias de Vila Chã e Mindelo, as casas estiveram sem eletricidade durante mais de meia hora.

Também há indicação de falhas de eletricidade em concelhos do Minho, como Vila Praia de Âncora, Fafe, Famalicão, Guimarães e Braga, e em concelhos mais a sul como Sintra ou Setúbal.

A falha na rede europeia não está, portanto, limitada a Portugal. Há falhas no fornecimento elétrico em vários países: em Espanha, o El País noticia que o apagão afeta centenas de milhares de pessoas por todo o país, naquele que é o pior apagão em 20 anos.

[Notícia atualizada às 17h32]