Mais 16 mortes e quase 3.800 novos casos de Covid-19

Nos hospitais estão internadas 855 pessoas com Covid-19, são menos cinco no espaço de um dia.

Em relação à matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) desceu de 1,09 para 1,07 a nível nacional e no continente.

A taxa de incidência nacional aumentou para 418,3 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente subiu para 430,8 casos por 100 mil habitantes.

Com sete mortes e 1.455 novos casos no último dia, o Norte ultrapassa Lisboa e Vale do Tejo (LVT) no boletim desta sexta-feira. LVT regista três mortes e 1.450 novas infeções.

A região Centro tem duas mortes e 352 novos casos, o Alentejo dois óbitos e 132 infeções e o Algarve duas mortes e 281 casos.

Nas regiões autónomas, os Açores somam 83 novas infeções por Covid-19 e a Madeira 41.