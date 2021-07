Covid-19: AHRESP apresenta nove medidas salvar alojamento e restauração nos Açores

Veja também:

A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal apresentou esta quinta-feira ao Governo dos Açores nove medidas para salvar, na região, os setores mais prejudicados pela Covid-19, o alojamento turístico e a restauração e similares.

"Das medidas apresentadas destaca-se um conjunto de soluções de Incentivo ao Consumo. O levantamento gradual das medidas ao normal funcionamento dos estabelecimentos, designadamente o alargamento dos horários, bem como a clareza e oportunidade da implementação das medidas decidas pelo Governo, são fatores determinantes para o incremento do consumo", descreve a associação, em comunicado.

O plano com nove medidas, nas áreas do Consumo, Liquidez, Financiamentos, Fiscalidade, Emprego e Qualificação, foi criado depois de a AHRESP se ter reunido com os associados dos Açores para auscultar as suas preocupações", descreve a nota de imprensa.

Já o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, sublinhou, também em comunicado, que é responsabilidade do executivo "fazer um equilíbrio entre o controlo da pandemia da Covid-19, com foco no processo de vacinação, e as decisões tomadas em torno de constrições a algumas atividades económicas".

O governante falava no Palácio de Sant'Ana após se ter reunido com uma delegação da AHRESP.

No encontro estiveram, entre outros, o primeiro vice-Presidente da entidade, Carlos Moura, e a Presidente da Comissão Diretiva nos Açores, Cláudia Chaves.

Para a AHRESP, a implementação das nove medidas propostas "é essencial para que as empresas consigam sobreviver até à retoma da atividade económica".

"Só com medidas robustas, ágeis e céleres, é que será possível alcançar o equilíbrio entre economia e saúde", assinala.

O plano da AHRESP apresentado ao governante aponta, na vertente da Liquidez, "a Compensação do agravamento da TSU suportada pelo empregador por força da atualização do Salário Minino Regional". .

No âmbito das Qualificações, "a AHRESP propõe um plano integrado de ações para fazer face às carências de formação e de capacitação nos setores de alojamento turístico, restauração e similares", descreve. .

"Mais de um ano depois do início da crise pandémica provocada pela Covid-19 e com o habitual reforço das tesourarias na tradicional época alta neste momento comprometido, a AHRESP tem vindo a defender, de forma reiterada, a necessidade da criação de novos mecanismos de apoios para as empresas", acrescenta.

Para a associação, "os estudos e dados oficiais confirmam e chegam mesmo a ultrapassar o que a AHRESP sempre estimou".

"As empresas ligadas aos vários setores do turismo, desde o alojamento turístico à restauração e similares, têm sido especialmente impactados pela crise pandémica. São disso exemplos os mais recentes dados revelados no relatório de "Combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras 2020", que refere que os setores do Alojamento e da Restauração (Canal HORECA) registaram uma quebra de 41% em 2020 face a 2019", observa.

Tal significa, diz, "que se perderam mais de 6,5 mil milhões de euros".

Na nota de imprensa do Governo, manifesta-se que a responsabilidade do executivo "fazer o equilíbrio entre aquelas que são as preocupações de controle epidemiológico e as necessidades, as ambições de inibição de constrições à atividade económica".

O evoluir do processo de vacinação contra a Covid-19, lembrou o presidente do Governo, é um elemento que se juntou aos diversos que se unem na tomada de decisões sobre a pandemia.

Bolieiro referiu ainda que a redução fiscal na Região, nomeadamente no que refere ao IVA, foi um "sinal" de apoio ao consumo, sendo também de destacar a entrada em vigor do vale de 35 euros -- de consumo em atividades económicas - para os viajantes de fora da Região que se deslocam com testes prévios à Covid-19.

O governante sublinhou ainda ter tomado "boa nota" do conjunto de propostas apresentadas pela AHRESP a propósito da retoma do setor, refere o comunicado.