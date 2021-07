PSP multa 20 pessoas por ajuntamentos e "tuning" em Santarém

Um total de 20 pessoas foram identificadas por ajuntamentos na via pública e quatro viaturas modificadas foram apreendidas em Abrantes (Santarém), na madrugada de domingo, no âmbito de uma operação de fiscalização a corridas ilegais, anunciou esta quarta-feira a PSP.

De acordo com a PSP de Santarém, as 20 contraordenações por ajuntamentos, ilegais no âmbito da legislação relativa à Covid-19, foram aplicadas em diversos pontos da cidade de Abrantes, durante uma operação que decorreu na madrugada de domingo, maioritariamente no Parque Industrial de Alferrarede - Abrantes, um "local onde habitualmente se concentram viaturas e adeptos de "tuning"".

Durante a operação foram ainda apreendidas quatro viaturas "por alterações de características" e detetada uma infração por venda de bebidas alcoólicas em estabelecimento, também proibida pela legislação relativa à prevenção da covid-19.

Foi também detetada uma infração por condução sob o efeito de álcool e uma outra pela falta de colete sinalizador.

A operação do Comando Distrital de Santarém, através da Divisão Policial de Tomar, decorreu com o apoio da Divisão Policial de Santarém e do Comando Metropolitano de Lisboa.