Bebé ferido depois da colisão de um autocarro com seis viaturas

O autocarro foi contra vários carros, alguns deles estacionados e sem condutor no interior.

O recém-nascido foi assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital Dona Estefânia.

Para além do bebé, há a registar mais dois feridos ligeiros, um deles o motorista do autocarro, um homem de 56 anos, e uma mulher com 35 anos. Ambos foram transportados para o Hospital de São José.

O acidente registou-se pelas 17h12. Estiveram no local elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, INEM e PSP.

Ainda não se sabe o que poderá ter causado o acidente.

[Em atualização]