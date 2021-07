​Portugueses de volta ao altar. Casamentos aumentam 88%

Já os óbitos seguem uma tendência inversa e estão em queda. Em junho foram registadas 8.116 mortes, um número inferior ao de maio (-493). Também em comparação com o período homólogo há uma descida, de 5,2% (-448).

Só relacionado com a Covid-19, foram identificados 76 óbitos no último mês, o que representa 0,9% do total de mortes em junho.

Os nados vivos também continuam a diminuir, o que já se verifica há um ano, desde julho de 2020.

Em abril e maio registaram-se, respetivamente, 6.212 e 6 629 nados-vivos, o que significa uma descida de 10,7% (-742) e 8,4% (-611), relativamente a igual período de 2020.

Em abril e maio de 2021, o saldo natural foi, respetivamente, de menos 2.217 e menos 1.972, o que compara com saldos de menos 3.487 e menos 2.361, nos períodos homólogos de 2020.