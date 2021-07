Instituto apela aos portugueses para doarem sangue antes de ir de férias

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação apelou esta sexta-feira à população para dar sangue antes de ir férias, salientando a importância deste gesto ser realizado ao longo do ano porque são necessárias diariamente 1.000 unidades de sangue.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) afirmou que "a situação neste momento está estável com as reservas características desta altura do ano" e que sentem "já a recuperação da atividade dos hospitais".

Contudo, disse Maria Antónia Escoval, o apelo é para que a dádiva de sangue seja realizada de "forma faseada ao longo do ano", porque durante todo o ano existe necessidade de sangue e componentes sanguíneos.

"São necessárias cerca de 1.000 unidades de sangue todos os dias nos hospitais portugueses e, por isso, todos os dias temos necessidade de que haja doadores", salientou a presidente do IPST.