Quatro mortos no primeiro mês de época balnear

Nos primeiros dias da época balnear, que começou em 12 de junho na maioria das praias, registaram-se quatro mortes, três delas em locais não vigiados, revelou esta quarta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional.

"Relativamente aos primeiros dias deste ano da época balnear, foram patrulhados mais de 40 mil quilómetros de praia, cinco mil milhas de costa, foram salvas 43 pessoas, efetuados primeiros socorros a 116 pessoas, assistidas oito crianças perdidas, há a lamentar quatro vítimas mortais, uma em praia marítima vigiada e três em praia de zona marítima não vigiada", disse Jorge Seguro Sanches na Comissão de Defesa Nacional.

O secretário de Estado foi ouvido esta quarta-feira no parlamento na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda relativamente às condições estatutárias e laborais da Polícia Marítima, na tutela da Defesa Nacional.

"Nos últimos dois anos fizemos um reforço substancial de militares para apoiar as operações da Autoridade Marítima de "safety" [segurança], de acompanhar visitas a praias que não são vigiadas, a praias que não têm nadadores-salvadores. É possível desta forma nós termos resultados muito positivos no apoio a quem utiliza as praias", indicou também, em resposta ao PS.