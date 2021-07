Covid-19. 42% da população portuguesa já completou a vacinação

Veja também:

O relatório semanal de vacinação contra a Covid-19, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que 60% da população portuguesa (6.213.798 de pessoas) têm uma dose administrada e 42% dos portugueses (4.337.479 de pessoas) já têm o esquema vacinal completo.

A faixa etária entre os 50 e os 64 anos é a que tem mais doses administradas em número absoluto, entre primeiras e segundas tomas, com um total 3.501.971 inoculações, sendo que, dessas, 90% correspondem a vacinação iniciada e 71% a vacinação completa.

No entanto, 95% da população com 80 e mais anos já está totalmente vacinada e 99% têm a primeira toma administrada.

Já entre os 65 aos 79 anos, a outra faixa etária que está mais perto da imunização completa, 88% já têm esquema vacinal completo e 99% têm vacinação iniciada, ou seja, pelo menos uma dose administrada.

Lisboa e Algarve recuperaram atraso

Por regiões, o relatório semanal de vacinação da DGS, com dados até 11 de julho, indica ainda que, na última semana, foram administradas 413.740 doses em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que permitiu à região recuperar do atraso na campanha de vacinação.

Segundo a DGS, foram administradas 3.543.810 doses em LVT.

Já no Algarve, foram administradas, na última semana 50.763 doses, sendo agora o total de 413.045 inoculações na região mais a sul do território continental.

A região Centro e o Alentejo têm 63% da população com, pelo menos, uma dose da vacina, sendo o Alentejo a região do país com maior percentagem de habitantes (49%) com esquema vacinal completo.

Dos 11.510.810 de doses recebidas, Portugal distribuiu 10.694.447.