Governo disponível para dar aos polícias subsídio de risco de "alguma dignidade"

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna garantiu esta quinta-feira a disponibilidade do Governo para atribuir aos polícias um subsídio de risco com valor de "alguma dignidade", mas num quadro "realista".

"Temos de ser realistas. Uma coisa é a gente ter capacidade financeira para acomodar aquilo que eles [os sindicatos] pretendem. Outra coisa é nós termos vontade de que efetivamente exista um subsídio de risco e com um valor que tenha alguma dignidade", afirmou Antero Luís, que falava aos jornalistas na Maia, Porto, onde assistiu à destruição de armas apreendidas ou entregues às polícias.

O secretário de Estado insistiu que a proposta que o Governo já fez aos sindicatos "não é uma proposta fechada" e que vai ouvi-los novamente no dia 21.

"Há uma norma no Orçamento do Estado que prevê um subsídio de risco para ser pago no próximo ano aos profissionais das forças de segurança. Aplica-se a todos os polícias, ainda que os valores possam ser diferenciados e é um suplemento, isto é, pago 14 meses por ano. Estes são os princípios que temos assentes do ponto de vista da negociação. O valor é um assunto que ainda está em aberto e que iremos discutir com os sindicatos no âmbito do diálogo social", frisou.

A mesma norma do Orçamento do Estado, assinalou Antero Luís, prevê que haja uma revisão global dos suplementos, acrescentando: "Se for possível faremos essa revisão global, inserindo nela a componente de risco".