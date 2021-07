Covid-19. Governo vai manter matriz de risco para avaliação da pandemia

Veja também:

O Governo vai manter a matriz de risco para avaliação da pandemia da covid-19, anunciou a ministra da Presidência, ao adiantar que as medidas são tomadas “face à evolução global dos números” de vários indicadores.

“No que diz respeito à matriz de risco, tencionamos continuar a segui-la até termos uma percentagem de pessoas vacinadas superior àquela que temos neste momento, mais significativa, que alcançaremos durante o mês de agosto”, afirmou Mariana Vieira da Silva após a reunião de hoje do Conselho de Ministros.

Em conferência de imprensa, a governante adiantou ainda que o Governo “tomará sempre as medidas necessárias” para o controlo da pandemia no país com base na análise de vários indicadores e não apenas da taxa de incidência de novos casos e do índice de transmissibilidade do vírus, que são os dois critérios que compõem a atual matriz de risco.

“A avaliação permanente dos diferentes indicadores é que faz com que as medidas sejam adotadas semanalmente e assim continuaremos a fazer como desde a primeira hora”, disse Mariana Vieira da Silva, ao adiantar que os números dos internamentos e dos cuidados intensivos são inferiores aos dos novos casos.

Enquanto a média acumulada de casos cresceu 54% na última semana, face à anterior, os internamentos aumentaram cerca de 22% e o número de doentes em cuidados intensivos cerca de 18%, adiantou.

Questionada sobre o quadro legal das medidas hoje anunciadas pelo governo e a necessidade de um eventual regresso ao estado de emergência, a ministra não se pronunciou sobre esta matéria.