“Foram realizadas mais três milhões de consultas” até maio, diz ministra

Perante os deputados, a ministra da Saúde indicou ainda os números das consultas de enfermagem, setor “onde foram feitas mais quatro milhões do que em período homólogo, e mais três milhões e 100 mil do que em 2019”.

“Até maio de 2021, foram realizadas mais três milhões de consultas do que em idêntico período de 2020. E não se diga que estamos a comparar dois períodos que são muito distintos nas suas características – de facto, estamos – porque também relativamente ao idêntico período de 2019, o SNS, em termos de consultas médicas de cuidados de saúde primários, regista um acréscimo de 1,6 milhões de consultas”, referiu Marta Temido nesta quarta-feira no Parlamento, onde está a ser ouvida.

A ministra da Saúde está a ser ouvida no Parlamento no dia em que o Movimento "Saúde em Dia" lança uma petição a defender a necessidade de um plano de recuperação para os doentes não-Covid.

No serviço de Urgência , Marta Temido ressalva a necessidade de levar em consideração o “comportamento distinto” de Portugal face a “outros países com os quais se compara e avança que existiu “uma redução de 11% relativamente a maio de 2020 e uma redução mais significativa face a maio de 2019”.

Já no que se refere à atividade hospitalar, os números ainda estão longe do que acontecia antes da pandemia.

SNS já perdeu 230 médicos este ano

Mais de 230 médicos do Serviço Nacional de Saúde aposentaram-se este ano até maio, dos quais 131 eram especialistas em medicina geral e familiar, revelou a ministra da Saúde.

Segundo Marta Temido, em 2019 aposentaram-se 409 médicos e no ano passado foram 653. Até maio deste ano, 231.

"É uma circunstância que é fruto do que são os direitos do trabalhadores, pelo decurso do seu exercício profissional", disse a ministra, sublinhando que o Governo tem trabalhado para inverter a situação, tentando abrir mais vagas e "garantindo que não há nenhum médico que queira ser contratado que fique por contratar".

A este propósito, disse ainda que, aproveitando o mecanismo que permite a contratação de médicos aposentados, estão hoje a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde mais 346 médicos aposentados.

Sobre os dados dos utentes sem médicos de família, a ministra sublinhou a duração do ciclo de formação destes profissionais de saúde e sublinhou: "a demografia médica reflete a demografia da sociedade em geral".

"Não é surpresa nenhuma este volume de aposentações, pois sabia-se que ia confluir para os anos que estamos a viver", afirmou.

Para contrariar a saída de médicos, a ministra apontou a aposta na abertura de mais vagas especializadas e para medicina geral e familiar: "É uma opção política, não é por acaso".

"Apesar de sabermos que não vamos, com muita probabilidade, reter todos os médicos [para as vagas do concurso que o Governo autorizou abrir no início do mês], como a taxa retenção nesta área é de 86%, se aplicarmos taxa semelhante aos 459 postos de trabalho abertos, iremos ficar com 395 médicos [medicina geral e familiar]", afirmou.

E acrescentou: "Se atribuirmos uma lista media de utentes de 1.650 a cada um, iríamos recuperar [e conseguir ter mais] 650 mil portugueses com médicos de família".

A este propósito, a ministra sublinhou que nos primeiros cinco meses do ano houve mais 75.000 inscritos no Serviço Nacional de Saúde.

Segundo revelou, o custo com encargos com pessoal nos primeiros cinco meses do ano cresceu 190 milhões de euros, dos quais 60 milhões representam encargos com remunerações.