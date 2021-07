Novo perfil dos internados com Covid-19. Especialista diz que 40% têm menos de 50 anos

“A vacinação reduz francamente as formas mais graves da doença, portanto, esse crescimento do número de casos não vai levar à duplicação dos casos em medicina intensiva , semelhante àquele que ocorreu na segunda onda”, explica.

A quarta vaga da pandemia está a fazer aumentar o número de internamentos no país e voltou a ser preciso abrir novas camas nos cuidados intensivos (UCI). O diretor de Medicina Intensiva do Hospital de São João e presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos alerta para a alteração no perfil dos hospitalizados.

José Artur Paiva, que é membro da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid, indica ainda que o perfil do doente Covid mudou e é agora cada vez mais jovem.

“O perfil é diferente pela diminuição franca do doente idoso ou do não tão idoso, mas com comorbilidades, com doenças prévias significativas. Aí as formas de grave doença foram muito diminuídas porque a vacinação está muito avançada nesses grupos etários. Portanto, ficou o outro segmento que já existia, que é do individuo mais jovem e que não tem doença previa significativa e tem uma qualidade de vida normal”, explica.

De acordo com José Artur Paiva, “a incidência de formas críticas neste grupo não aumentou, a média de idades diminuiu, porque foi reduzido o segmento de pessoas mais idosas com formas graves”.

“Nesta altura, à escala nacional, dois terços dos doentes com Covid-19 internados em medicina intensiva têm menos de 60 anos. Já 40% têm menos de 50 anos”, assinala.

Por isso, defende ser necessário manter as medidas de proteção por parte da população e aumentar a rapidez da vacinação.

Desde logo, “é preciso acelerar a vacinação” e manter “as intervenções não farmacológicas. Ou seja, continuar com um comportamento de proteção individual e social que reduza as possibilidades de transmissão do vírus”, assim como, “manter uma boa utilização da capacitação que foi feita da medicina intensiva”.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.117 pessoas e foram registados 890.571 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. A presença da variante Delta está a gerar uma subida de novos casos diários.