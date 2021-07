Menores desaparecidos intercetados no aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) intercetou, no passado fim de semana, no aeroporto de Lisboa, três menores que estavam dados como desaparecidos.

A indicação constava no sistema de informação Schengen e tinha sido colocado pelas autoridades francesas, revela um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Os jovens têm nacionalidade espanhola e viajavam com a mãe, uma cidadã marroquina residente em França. Têm 10, 11 e 15 anos e iam embarcar para Agadir, Marrocos.

As autoridades portuguesas entraram em contacto com as congéneres francesas, tendo o embarque sido controlado por ambas.

Ainda durante o fim de semana, o SEF detetou outras quatro medidas cautelares: uma pessoa procurada no âmbito de um processo judicial; um controlo discreto; e dois menores a viajar sem autorização parental, indica a nota recebida pela