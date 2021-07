Covid-19. Ocupação de cuidados intensivos atinge 55% do limite crítico de 245 camas

"Adotando uma taxa de ocupação de 85%, o número total de doentes Covid-19 críticos (internados em medicina intensiva) em Portugal continental deve permanecer abaixo de 245", refere o documento, que aponta para uma distribuição regional de 85 camas no Norte, de 56 no Centro, de 84 em Lisboa e Vale do Tejo, de 10 no Alentejo e de 10 no Algarve.

As "linhas vermelhas" salientam ainda que a gestão integrada da capacidade do Serviço Nacional de Saúde pressupõe uma resposta em rede, o que significa, em medicina intensiva, que as necessidades regionais podem ser supridas com a resposta de outras regiões com maior capacidade.

Uma análise aos relatórios semanais da análise de risco da pandemia permite constatar ainda que, desde 03 de abril e durante dez semanas consecutivas, os internamentos em UCI apresentaram uma evolução decrescente, que se inverteu no início de junho, quando começou a registar-se uma "tendência crescente" do número de camas ocupadas.

A 9 de junho estavam internadas 72 pessoas em UCI com Covid-19 (29% do limiar de 245 camas), número que tem sempre aumentado desde então: 88 doentes (36%) a 16 de junho, 106 doentes (43%) a 23 de junho, 113 doentes (46%) a 30 de junho e 136 doentes (55%) esta segunda-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 71 doentes internados em UCI no final da semana passada, representava 62% do total dos internamentos em cuidados intensivos do país e 86% do limite regional de camas definido no relatório das "linhas vermelhas".

Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) evidenciam também uma alteração no perfil etário das pessoas que necessitaram de cuidados continuados ao longo dos últimos meses.