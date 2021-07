Balanço DGS. Dia sem mortes mas mais 2.041 novos casos

Veja também:

Domingo é o quinto dia consecutivo com mais de dois mil casos. Há 2.041 novos infetados pelo coronavírus SARS-CoV-2 em 24 horas, não se registando qualquer óbito, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No boletim epidemiológico deste domingo assinala-se que estão internadas 567 pessoas, mais 24, 128 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais seis.

Há a registar mais 1.386 casos ativos, sendo o maior aumento desde 31 de janeiro (quando houve 1.684).

O maior aumento de infeções foi registado na faixa dos 20-29 anos, com 508 novos casos.

Por regiões, a área de Lisboa e Vale do Tejo tem 45,5% do total das novas infeções, o Norte 27,7%, o Algarve com 12,4%, o Alentejo 3,1%, os Açores 2,5% e a Madeira com 0,5%.

Os dados divulgados mostram que mais 665 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 833.852.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde é de mais 1.526, totalizando 58.300.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.112 pessoas e foram registados 889.088 casos de infeção.