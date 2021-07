CNPD diz que a culpa é da Câmara de Lisboa, não do encarregado de dados

A presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) defendeu esta quinta-feira que o encarregado de proteção de dados da Câmara de Lisboa não deve ser destituído, sublinhando que a responsabilidade deve ser imputada apenas ao município.

Filipa Calvão foi ouvida esta quinta-feira à tarde no parlamento pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a propósito da transmissão por parte da Câmara Municipal de Lisboa de dados pessoais de manifestantes a entidades terceiras, nomeadamente embaixadas.

Um dos pontos abordados pela presidente da CNPD foi a proposta da Câmara de Lisboa de exonerar o encarregado de proteção de dados do município e também coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano, na sequência desta polémica, o que, no entender de Filipa Calvão, não encontra fundamento no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

“Uma questão a saber é se em algumas circunstâncias podem os encarregados ter aqui alguma falha que justifique a sua destituição ou afastamento das suas funções. Desse ponto de vista, o RGPD é bastante claro a determinar que não pode ser destituído, nem prejudicado ou penalizado pelo exercício das suas funções”, afirmou.

Ainda a este propósito, a presidente da CNPD criticou a Câmara de Lisboa por ter permitido que Luís Feliciano acumulasse as funções de encarregado e coordenador de projeto, considerando que “não ficou salvaguardada uma prevenção de conflito de interesses”.

“Quando muito, aquilo que se pode perguntar é se neste contexto terá cumprido a sua função. Na relação entre o encarregado de proteção de dados e o topo do município de Lisboa a interação era com o vice-presidente, mas reitero que a responsabilidade do tratamento só pode ser imputada ao município de Lisboa”, insistiu.

Outro dos pontos abordados pela responsável da CNPD foi a prática da Câmara de Lisboa na comunicação feita a entidades terceiras, nomeadamente embaixadas, sobre a realização de manifestações, adiantando que não se trata de um procedimento adotado por outros municípios.

“As informações que a CNPD recolheu até agora demonstram que essa prática não está a ser seguida noutros municípios. Tanto quanto agora nos foi possível perceber essa prática é exclusiva do município de Lisboa”, ressalvou.

Filipa Calvão deu também conta aos deputados do projeto de deliberação da CNPD sobre violações à proteção de dados da Câmara de Lisboa a respeito de manifestações, no qual consta um total de 225 contraordenações, ficando a autarquia sujeita a coimas, por cada uma, até 10 a 20 milhões de euros.

“Detetámos comunicações que na nossa perspetiva não encontram fundamento, nem base legal para que se tivessem realizado. Entendemos que o diploma aplicado não legitima o município a transmitir esta informação a entidades terceiras. Poderá justificar-se em alguns casos a informação de que vai ser realizada a manifestação, mas não a informação sobre os promotores”, argumentou.