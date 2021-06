Covid-19: Governo autorizou centro de vacinação "drive-thru" no Porto

Em declarações à Lusa, o independente Rui Moreira indicou que foi informado, há dois dias, pelo secretário de Estado da Mobilidade e coordenador do plano de combate à Covid-19 para a região Norte, Eduardo Pinheiro, de que Governo e a "task force" do plano de vacinação decidiram utilizar o centro "drive-thru"(que permitirá que as pessoas entrem de carro nas estruturas sem precisar de saírem da viatura para serem vacinadas), tal como tinha sido proposto pela autarquia.

O centro de vacinação "drive-thru" no Porto, a instalar no "Queimódromo", já recebeu ordem para avançar, da parte do Governo, devendo permitir, quando estiver operacional, a inoculação de duas mil pessoas por dia, revelou esta quarta-feira o presidente da autarquia.

A operacionalização do equipamento, que está pronto a utilizar desde fevereiro, ficará agora a cargo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) em articulação com os parceiros, nomeadamente a Unilabs.

À Lusa, o autarca referiu que a Câmara prestará todo o apoio que foi pedido, nomeadamente a cedência das instalações e o policiamento.

Rui Moreira acrescentou Moreira que esta estrutura vai permitir diminuir a carga que estava a ser verificada e que era "excessiva", nomeadamente no Regimento de Transmissões do Exército.

No dia 24 de junho, dia do feriado de São João no Porto, a Câmara ativou os meios da proteção civil e dos bombeiros para apoiar quem aguardava na fila do centro de vacinação contra a Covid-19 instalado no Regimento de Transmissões do Exército, onde se têm registado longas filas de espera.

O memorando de entendimento com o Centro Hospitalar de São João, com vista à implementação de um centro de vacinação Covid-19 em regime "drive-thru" no Queimódromo, foi aprovado pela Câmara do Porto a 5 de abril, mas o equipamento estava desde fevereiro pronto a ser operacionalizado.