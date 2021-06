Variante Delta com "subida galopante" em Portugal Continental

A variante Gama (originária do Brasil) também perdeu importância (4,3% em abril, 2,3% em maio e 2% em junho), assim como a Beta (da África do Sul) que representa apenas 0,1% dos casos estudados, após vários meses a rondar os 2%.

A região do Alentejo é onde a prevalência é maior (quase 95%) , seguindo-se a Região Centro e a região de Lisboa e Vale do Tejo.

O último relatório do Instituto Ricardo Jorge (INSA) revela que a variante Delta (associada à Índia) é a responsável por mais de metade dos casos em Portugal, passando de 4% em maio para 55,6% em junho . Domina em praticamente todo o país, com exceção para a região Norte e para os Açores e Madeira.

Segundo o este relatório, foram analisadas 9.846 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições, representando 284 concelhos de Portugal.

Desde abril de 2020, o INSA tem vindo a desenvolver o “Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal”, com o objetivo de determinar os perfis mutacionais para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal.

Em Portugal, morreram 17.086 pessoas e foram confirmados 875.449 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A nível mundial, a pandemia provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas, resultantes de 181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Os EUA lideram o ranking da Bloomberg de 53 melhores países para estar durante a pandemia, no qual Portugal ocupa o 29.º lugar. "Quase um ano e meio após o início da pandemia, os melhores e piores lugares para se estar na era covid-19 são cada vez mais definidos por uma coisa: normalização", refere a agência financeira.