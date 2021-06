Joe Berardo vai passar a noite na prisão

Joe Berardo é suspeito da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

De acordo com o site do Ministério Público, foram realizadas 51 buscas em vários locais do país, nomeadamente, Lisboa, Funchal e Sesimbra.



Segundo o comunicado do MP, “investigam-se matérias relacionadas com financiamentos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos e outros factos conexos, suscetíveis de configurar, no seu conjunto e entre outros, a prática de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e, eventualmente, crimes cometidos no exercício de funções públicas.”



“A investigação iniciada em 2016, identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar a prática de crime”, adianta a Polícia Judiciária.