Hezbollah guarda milhões de dólares e ouro em bunker num hospital, acusa Israel

Garante que não existe qualquer bunker do Hezbollah, mas apenas salas de cirurgia, serviços de internamento e uma morgue. Fadi Alameh convida o Exército libanês a visitar as instalações.

Fadi Alameh, diretor da unidade hospitalar que também faz parte do partido xiita Movimento Amal, disse à agência Reuters que Israel está a lançar falsas acusações.

O exército israelita garante que não vai bombardear o Hospital Al-Sahel, mas vai continuar a atacar os interesses financeiros do grupo xiita, apoiado pelo Irão.

O Hezbollah guarda centenas de milhões de dólares, em ouro e dinheiro, num bunker construído debaixo de um hospital de Beirute, no Líbano, acusam as forças armadas de Israel.

Guerra no Médio Oriente

“Existem centenas de milhões de dólares em dinheiro e ouro dentro do bunker neste momento. Apelo ao Governo libanês, às autoridades libanesas e às organizações internacionais – não permitam que o Hezbollah use o dinheiro para o terrorismo e para atacar Israel", disse Hagari.

UNIFIL acusa Israel de "flagrante violação do dire(...)

A Força Aérea de Israel está a vigiar a atividade em redor do complexo, “mas o hospital não será atacado”, garantiu o porta-voz militar.

Nas últimas 24 horas, caças bombardearam 30 alvos do Al-Qard al-Hassan, no Líbano, que Israel apelida de braço financeiro do Hezbollah.

Também esta segunda-feira, pelo menos três pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas após um ataque israelita num bairro de Beirute perto do Hospital Universitário Rafic Hariri, na zona sul de Beirute, disse uma fonte dos serviços de segurança à agência Reuters.

O Hospital Universitário Rafic Hariri é o maior do Líbano e está a receber feridos de outro hospital que teve de ser evacuado devido aos bombardeamentos de Israel.