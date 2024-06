União Europeia vai iniciar negociações para adesão da Ucrânia no fim de junho

Ursula von der Leyen afirmou que a União Europeia inicia negociações de adesão com a Ucrânia no fim do mês.

A presidente da Comissão Europeia referiu que Kiev cumpriu todos os passos estabelecidos.

Von der Leyen avançou ainda que o país começa a receber, em julho, o equivalente a 1,5 mil milhões de euros provenientes de ativos congelados russos, além de 1,9 mil milhões do Fundo Ucrânia da União Europeia) já este mês.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou à Alemanha para se reunir com o chanceler alemão, Olaf Scholz, para participar numa conferência de reconstrução da Ucrânia.

Na conferência de reconstrução, o líder ucraniano frisou que a sua "máxima prioridade" face "ao terrorismo aéreo da Rússia" será encontrar "soluções urgentes para o setor energético da Ucrânia".