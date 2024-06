80 anos do Dia D: A história não se repete. Ou será que repete?

Oitenta anos depois do desembarque da Normandia, que libertou a França da ocupação Nazi, a Europa está de novo em guerra. E alguns dos franceses que hoje mergulham na sua história, admitem à Renascença algum paralelismo com a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin.

Nathaniel tem 25 anos e o Dia D tem um significado especial para si, porque em criança ouviu muitas histórias sobre a famosa e audaz operação militar das forças aliadas: “O desembarque? Bem, a libertação do país em relação ao ocupante. E bem, a minha família é da Normandia, então é muito mais simbólico”.

E a Renascença também falou com Nathalie, mulher de meia-idade e rosto preocupado com o futuro. Nathalie diz-nos que este dia significa um mergulho no passado. Mas ao mesmo tempo, obriga-nos a refletir sobre o futuro: “É uma retrospeção. Na verdade, é um mergulho no passado. Ao mesmo tempo, isso leva-nos a refletir bem sobre o que vamos fazer no futuro, não é? Digo isto porque vem aí as eleições europeias. Deveríamos olhar para a história, recordar tudo o que aconteceu por causa de uma guerra, não é? Porque hoje ainda há guerras”.

Esta francesa insiste que é preciso aprender com a história, mas não lhe parece que seja isso que está a acontecer. Nathalie diz à Renascença que a França tem a obrigação de assumir maior firmeza, e ajudar muito mais a Ucrânia, sobretudo a França: “Na verdade, deveríamos ajudar a Ucrânia muito mais. Mas não podemos entrar em guerra contra a Rússia porque eles são tão poderosos. Todos temos medo, é um pouco normal. Mas eu acho que deveríamos tomar posições mais firmes e, sobretudo, a França”.