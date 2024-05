Colapso de edifício em Palma de Maiorca faz quatro mortos

O colapso parcial de um edifício esta quinta-feira ao início da noite, em Palma de Maiorca, provocou pelo menos quatro mortos e 16 feridos, segundo os números avançados pela comunicação social espanhola.

De acordo com o "El Mundo", as vítimas mortais são três mulheres e um homem. Nove feridos estão em estado grave e sete em estado muito grave.



Pouco depois de a notícia ser conhecida, as autoridades, presentes com mais de uma dezena de ambulâncias, consideravam muito provável o aumento do número de vítimas.

Contudo, pelas 0h locais, um porta-voz da polícia anunciou que as equipas de resgate estavam a terminar as operações. "Por isso é que agora vos pedimos silêncio, porque precisamos de silêncio para ouvir alguém", disse, citado pela Reuters.

A queda do primeiro andar do edifício terá ocorrido pelas 20h30 no Medusa Beach Club, um bar junto à praia local. Segundo o "El País", o primeiro andar caiu sobre o rés-do-chão e, com o impacto, terá ainda afetado a cave do edifício.

Inicialmente, foi divulgada a existência de 27 feridos.



[notícia atualizada às 00h32 de 24 de maio]