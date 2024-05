Portugueses são os europeus com imagem mais positiva da União Europeia

Os portugueses são os europeus que têm uma imagem mais positiva da União Europeia com 68% dos inquiridos e estão entre os que mais confiam na UE, encontrando-se a par da Lituânia e abaixo da Dinamarca. Os dados constam do inquérito Eurobarómetro Standard publicado esta quinta-feira pela Comissão Europeia a pouco mais de duas semanas das eleições europeias.

68% dos portugueses tendem a confiar na União Europeia, acima dos 49% que constituem a média europeia. Os portugueses estão também acima da opinião geral dos europeus nos graus de confiança no seu Parlamento (42%) e Governo (41%).

Os inquiridos portugueses são os mais satisfeitos (80%) com a resposta da UE à invasão russa da Ucrânia e só os suecos estão mais felizes com o estatuto de país candidato à EU dado à Ucrânia.

A guerra na Ucrânia é o tema europeu mais importante, na opinião dos inquiridos portugueses (40%), seguido da situação internacional, imigração, custo de vida e estado das finanças públicas dos estados-membros.

77% dos europeus são a favor de uma política comum de segurança e defesa entre os países da EU. Sete em cada dez cidadãos da UE estão de acordo com um reforço da capacidade europeia de produção de equipamento militar.

Portugueses querem mais Europa na saúde

Quando olham para o tema mais importante apenas para o seu país, os portugueses olham sobretudo para o custo de vida (45%) e, de forma mais contrastante com a União Europeia, temas como a saúde (41% comparando com 14% no espaço europeu) ou a habitação (31% versus 12% na União)

A saúde é mesmo o tema que deveria merecer mais ação da União Europeia nos próximos 5 anos, de acordo com os inquiridos portugueses (51%), apesar dos estados-membros terem competências maioritárias neste domínio. Também o emprego e a equidade social deveriam merecer mais ação europeia, na opinião dos portugueses (41%).

No curto prazo, apesar de não ser competência comunitária, os portugueses gostariam de ser afetados positivamente por decisões como a criação de mais oportunidades de emprego (43%), acima de qualquer outra opinião pública europeia. Quase metade dos inquiridos europeus pensam que a garantia de paz e de estabilidade terá o maior impacto positivo na sua vida a curto prazo.

O trabalho de campo foi realizado em Portugal entre 4 e 24 de abril com base em 1.000 entrevistas. No plano europeu, foram feitos 26.423 inquéritos entre 2 de abril e 9 de maio

Pouco satisfeitos com situação pessoal

Olhando para os próximos 12 meses, os inquiridos portugueses são os que menos acreditam que a sua situação laboral vai melhorar nos próximos 12 meses, não passando dos 12% (comparando com 20% na União Europeia) Os portugueses revelam menor satisfação com a sua vida face à média europeia e o mesmo pensam em especial sobre a economia nacional.

Os portugueses são dos europeus que mais negativamente avaliam a situação financeira da sua família próxima, a par da Roménia e só superado pela negativa pela Grécia. Portugal é o segundo país europeu com mais insatisfação dos cidadãos em relação à capacidade financeira dos serviços públicos.

A perceção sobre a situação da economia europeia melhorou com 47% dos inquiridos a classificarem-na como «boa». A Comissão Europeia sublinha que este é o nível mais elevado desde 2019. 62% estão também otimistas quanto ao futuro da UE.

Com os gregos, os portugueses são os europeus que mais se identificam com a sua localidade e país (98%), acompanhados neste último ponto pela Dinamarca.

A par de Espanha, são os europeus que mais confessam nunca discutir assuntos europeus com os amigos. Mas, na verdade, só os finlandeses confiam mais nos órgãos de comunicação social do que os portugueses (69%)