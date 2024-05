Motins, níquel e Tik Tok. O que se está a passar na Nova Caledónia?

Os confrontos com a polícia eclodiram esta semana no território francês da Nova Caledónia, fazendo quatro mortos e centenas de feridos. A dimensão dos motins levaram França a declarar estado de emergência esta quarta-feira e a enviar mais polícia para controlar os protestos.



Em causa está uma reforma constitucional que permite que quem viva na Nova Caledónia por 10 anos vote nas eleições locais do território, algo que até aqui não era possível.

Os líderes locais consideram que a medida pode diluir o voto dos indígenas Kanak, que procuram a independência de França, em relação ao crescente número de europeus que chegam à Nova Caledónia.

Onde é a Nova Caledónia e quem vive no território?

Situada nas águas quentes do Oceano Pacífico, a cerca de 1.500 quilómetros da Austrália, a Nova Caledónia tem mais de 270 mil habitantes, em que mais de 40% são indígenas Kanak e cerca de uma em cada quatro pessoas (24%) é de origem europeia, a maioria francesa.

O arquipélago foi descoberto em 1774, pelo explorador britânico James Cook, e o seu nome é inspirado na Escócia. Anexado pela França em 1853 sob ordens de Napoleão, foi usado como colónia prisional até ao início do século XX e só 100 anos depois, em 1953, é que foi concedida a nacionalidade francesa a cidadãos da Nova Caledónia.

Qual é a importância da Nova Caledónia para a França?

Sendo um dos poucos países ainda com colónias ultramarinas, a França tem na Nova Caledónia um de cinco territórios entre o Oceano Índico e Pacífico, além da Polinésia Francesa, Wallis e Fortuna, Mayotte e a Ilha da Reunião, que são centrais para o plano do Presidente francês, Emmanuel Macron, em aumentar a influência francesa no Pacífico.

A Nova Caledónia é atualmente o terceiro maior produtor de níquel no mundo, um material que tem cada vez mais procura para a produção de baterias de carros elétricos.