Robert Fico operado de urgência. Primeiro-ministro da Eslováquia atingido a tiro

(Em atualização) O primeiro-ministro da Eslováquia foi atingido a tiro esta quarta-feira em Handlová, cidade a 150 quilómetros da capital Bratislava, pouco antes das 15 horas (hora local, menos uma em Lisboa). O atirador, um homem de 71 anos, já foi detido. O chefe de Governo foi atingido na zona do abdómen e numa mão e corre perigo de vida. Na Eslováquia, a imprensa está a noticiar o caso como uma tentativa de assassinato do primeiro-ministro. Na conta de Facebook de Robert Fico escreve-se que o político corre perigo de vida. “Foi baleado várias vezes e corre perigo de vida. Neste momento, está a ser transportado de helicóptero para Banská Bystrica, porque demoraria muito tempo a chegar a Bratislava, devido à necessidade de uma intervenção urgente. As próximas horas serão decisivas."

Robert Fico, que falava com apoiantes no momento em que foi atingido a tiro, foi transportado de imediato para o hospital, num helicóptero. Antes do atentado, Fico estava reunido com os membros do seu governo, escreve a imprensa local. Três ministros saíram da reunião antes do chefe de Governo e dirigiram-se ao grupo de pessoas que estavam no local, sem que nenhum incidente fosse relatado. De seguida, foi o próprio primeiro-ministro que foi cumprimentar os apoiantes. Nesse momento, um homem que estava entre a multidão disparou vários tiros e foi imediatamente imobilizado pelo corpo de segurança.

Fico foi levado em braços para a sua viatura oficial, como é visível nas imagens que estão a correr as redes sociais. Depois disso, seguiu de helicóptero para o hospital.

Segundo fonte hospitalar, citada pela imprensa eslovaca, Robert Fico tinha as funções vitais estabilizadas e estava consciente quando chegou ao hospital. Entretanto, foi transferido para outra unidade de saúde, um hospital em Banská Bystrica, de novo de helicóptero, para ser submetido a uma intervenção urgente. O atentado contra o primeiro-ministro foi confirmado em plena sessão plenária do parlamento eslovaco por Ľuboš Blaha, vice-presidente do Conselho Nacional da República Eslovaca. Os trabalhos da sessão foram imediatamente suspensos.

Segundo alguns repórteres que estavam no local, a acompanhar a agenda do primeiro-ministro, ouviram-se ser disparados vários tiros. A praça onde aconteceu o atentado está fechada, e a polícia está a patrulhar o local, bem como vários cruzamentos de zonas importantes da cidade.

Na Eslováquia, os políticos próximos de Fico apontaram o dedo à oposição e aos órgãos de comunicação social pelo atentado, culpando também a forte bipolarização que se vive no país. O vice-presidente do parlamento, Ľuboš Bla, disse mesmo que é por "causa do ódio" que Fico está a lutar pela vida. Têm sido vários os protestos levados a cabo contra as políticas de Robert Fico nos últimos meses — uma delas, marcada para esta quarta-feira, foi desmarcada devido ao atentado. Em março, milhares de pessoas manifestaram-se em Bratislava contra as reformas anunciadas para a estação de televisão pública que, segundo a oposição, irá ficar nas mãos da coligação do governo populista liderado por Robert Fico. Nessa altura, a oposição acusou o primeiro-ministro de querer seguir o caminho de autocratas como Viktor Orbán, da Hungria, ou Aleksandr Lukashenko, da Bielorrússia. "Todos os autocratas seguem o mesmo manual. Eles precisam dominar e controlar tudo: os media, as forças de segurança, o Ministério Público, a cultura e, claro, o palácio presidencial", disse, à data, Michal Šimečka, líder da Eslováquia Progressista.

Robert Fico é primeiro-ministro da Eslováquia desde outubro de 2023, cargo que ocupou em dois outros momentos: primeiro entre 2006 e 2010 e depois de 2012 a 2018. O político é o líder do partido Smer, partido de esquerda populista, e é visto como pró-Rússia e próximo de Vladimir Putin, mantendo uma posição contra o apoio militar e económico à Ucrânia. O Smer (Direção - Social-Democracia) é membro do Partido Socialista Europeu e da Internacional Socialista. Comunidade internacional condena atentado A comunidade internacional tem estado a reagir ao atentado ao primeiro-ministro eslovaco, condenando o ataque. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, considerou que "tais atos de violência não têm lugar na nossa sociedade e comprometem a democracia, o nosso bem comum mais precioso". A posição de Von der Leyen foi expressa na rede social X.