Cortes de energia impostos em todas as regiões da Ucrânia

A Ucrânia regista esta terça-feira cortes de energia, após bombardeamentos russos a centrais que as deixaram incapazes de responder a uma queda das temperaturas, anunciou a companhia pública de eletricidade Ukrenergo.

"Entre as 21h00 e as 24h00 (menos duas horas em Lisboa), a Ukrenergo foi obrigada a proceder a cortes de emergência controlados em todas as regiões da Ucrânia. A razão é a significativa falta de eletricidade no sistema após os ataques russos e o aumento do consumo devido a uma vaga de frio", explicou a empresa na rede Telegram.

Na capital, Kiev, 10% das casas tiverem de ser desligadas da rede.

As forças russas levaram a cabo alguns dos seus ataques mais devastadores contra infraestruturas energéticas na Ucrânia nos últimos meses, destruindo instalações importantes no país.

Nos últimos dias, as tropas de Moscovo capturaram cerca de 100 a 125 quilómetros quadrados na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, ao mesmo tempo que fazem esforços concertados para penetrar na província parcialmente ocupada de Donetsk, no leste do país.

Analistas consideram que este é um dos períodos mais perigosos para a Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.