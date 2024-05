Colisão de dois comboios em Buenos Aires faz 60 feridos

Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira quando um comboio de passageiros colidiu com uma locomotiva e um vagão vazio em Buenos Aires, segundo as autoridades locais. Não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

Bombeiros, polícia e ambulâncias estiveram no local para evacuar as pessoas e levar os feridos aos hospitais.

As imagens do local mostraram os comboios frente a frente num viaduto no bairro de Palermo, na capital argentina. A primeira carruagem do comboios de passageiros descarrilou e ficou danificada na colisão.

Repórteres da Reuters presentes no local viram passageiros a ser levados em macas para ambulâncias e helicópteros que esperavam para transportar os feridos mais graves para os hospitais da cidade.

"Noventa ambulâncias foram usadas no local, 90 passageiros foram transferidos e atendidos, dos quais 30 foram encaminhados com (a categorização mais grave) código vermelho", disse Alberto Crescenti, chefe do sistema local de atendimento médico de emergência SAME, à Reuters no local.

Dois passageiros foram levados de helicóptero ao hospital Santojanni com traumatismo craniano e torácico. “Eles estavam lúcidos, mas por precaução foram os primeiros a voar... No total, atendemos cerca de 100 passageiros”, afirmou o responsável.

A operadora ferroviária estatal Trenes Argentinos disse que o acidente aconteceu às 10h31 locais e que vai ser aberta uma investigação sobre a causa do acidente.

“Até agora, conforme relatado pelas autoridades de saúde presentes no local, há pelo menos 60 pessoas com ferimentos de gravidade variável”, afirmou em comunicado.

Os serviços na linha ferroviária de San Martin foram interrompidos.