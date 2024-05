China lança ataque informático ao Ministério da Defesa do Reino Unido

A China fez um ataque informático ao Ministério da Defesa do Reino Unido, avança a "Sky News", que adianta que este incidiu sobre o sistema de pagamentos dos serviços pessoais.

Os deputados britânicos serão informados esta terça-feira dos detalhes do ciberataque. Contudo, um deputado eleito pelo Partido Conservador já disse que a China "provavelmente estava a procurar por pessoas financeiramente vulneráveis com a opinião de que podem ser coagidos em troca de dinheiro".

Segundo a "Sky News", as investigações não mostram que tenham sido recolhidos dados pessoais, com a China a ser acusada de duas a três tentativas de piratear funcionários do Ministério da Defesa britânico.

A publicação detalha que o ataque ao sistema de pagamentos não está ligado ao principal sistema de computadores do Ministério da Defesa e que foi derrubado após análise. O Reino Unido esteve nos últimos três dias a perceber a escala do ataque, depois de este ter sido descoberto.

O sistema que foi pirateado não estará ligado aos sistemas informáticos principais do Ministério da Defesa britânico, e terá sido desativado, com uma investigação ao incidente a ser lançada.

Há menos de dois meses, o Reino Unido culpou "atores afiliados do Estado Chinês" por dois ciberataques no Reino Unido, pirateando a Comissão Eleitoral do país e deputados críticos da China.

O presidente chinês, Xi Jinping, está neste momento na sua primeira visita à Europa em cinco anos, tendo reunido com Emmanuel Macron, presidente francês, esta segunda-feira. Xi visitará ainda a Sérvia e a Hungria esta semana, ambos aliados de Pequim.