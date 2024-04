Austrália anuncia maior leilão de sempre para projetos de energias renováveis

O ministro das Alterações Climáticas e Energia, Chris Bowen, disse que o leilão inclui um acordo com o estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso do país e que tem como capital Sydney, para gerar 2,2 gigawatts de energia e abastecer um milhão de casas.

O leilão irá incluir ainda mais 300 megawatts para o mercado energético do estado da Austrália do Sul, entre outros projetos.

"Estamos a trabalhar para fornecer soluções práticas que mantenham as luzes acesas em residências e empresas usando a forma de energia mais barata e limpa: energias renováveis fiáveis", disse Bowen, num comunicado.

O anúncio faz parte de um plano nacional para impulsionar investimentos na geração de energia limpa, anunciado em novembro, acrescentou o comunicado.

O Governo do primeiro-ministro trabalhista Anthony Albanese pretende desenvolver infraestruturas que possam gerar 32 gigawatts de energia limpa em todo o país até 2030, o que representaria 82% do consumo de eletricidade.

A Austrália - um dos países mais poluentes do mundo, se forem incluídas as exportações de combustíveis fósseis - comprometeu-se a reduzir as emissões poluentes em 43% até 2030, em comparação com os níveis de 2005, e a atingir emissões zero em 2050.