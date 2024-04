Gaza. Bebé salva do ventre da mãe morta em ataque de Israel

Uma menina nasceu do ventre de uma mulher palestiniana morta juntamente com o marido e filha por um ataque israelita. 19 pessoas morreram durante a noite na cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, em ataques intensificados, segundo as autoridades de saúde locais.

As vítimas, mortas em ataques a duas casas, incluem 13 crianças de uma família, segundo as informações divulgadas pelos responsáveis das autoridades de saúde.

A bebé, que nasceu de uma cesariana de emergência com um peso de 1,4 kg, está estável e a melhorar gradualmente, disse Mohammed Salama, um médico responsável pelo cuidado da bebé.

A mãe, Sabreen Al-Sakani, estava grávida de 30 semanas.

A bebé foi colocada numa incubadora de um hospital de Rafah ao lado de outra criança, com as palavras “O bebé da mártir Sabreen Al-Sakani” escritas em fita adesiva no peito.

A jovem filha de Sakani, Malak, que foi morta no ataque, queria dar à sua nova irmã o nome de Rouh, disse o Rami Al-Sheikh, tio. “A menina Malak estava feliz porque a irmã estava a chegar ao mundo”, contou Rami. O nome Rouh significa espírito em árabe.