Pelo menos cinco rockets foram lançados da cidade iraquiana de Zummar em direção a uma base militar dos Estados Unidos da América no nordeste da Síria este domingo, disseram duas fontes de segurança iraquianas à Reuters.

O ataque contra as forças dos EUA é o primeiro desde o início de Fevereiro, quando grupos apoiados pelo Irão no Iraque cessaram os seus ataques contra as tropas dos EUA.

[em atualização]