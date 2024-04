Bombardeada no Iraque base militar de grupo ligado ao Irão

Uma explosão de grandes dimensões, causada por um ataque aéreo, foi registada esta sexta-feira na base militar de Kalso, a sul de Bagdad, capital do Iraque.

A notícia foi avançada por fontes dos serviços de segurança à agência Reuters.

A base militar é usada pelas Forças de Mobilização Popular do Iraque (FMP), que incluem milícias e grupos paramilitares apoiados pelo Irão.

"A explosão provocou danos e feridos", adiantam as Forças de Mobilização Popular, em comunicado.

Pelo menos três combatentes das FMP ficaram feridos, detalha uma fonte das autoridades locais de Hilla.

O grupo militar está a investigar o ataque. Fonte oficial norte-americana garantiu à agência Reuters que na altura das explosões não havia atividade militar dos Estados Unidos na região.

O bombardeamento da base militar iraquiana acontece numa semana marcada por uma escalada de tensão no Médio Oriente, após o ataque direto do Irão contra Israel e de uma alegada retaliação.

Forças de Mobilização Popular do Iraque começaram como um agrupamento de fações armadas, muitas próximas do Irão, que mais tarde foram reconhecidas como uma força de segurança pelos autoridades iraquianas.



Elementos das FMP estiveram envolvidos em ataques com drones e rocket s contra as forças norte-americanas no Iraque, como retaliação pela guerra na Faixa de Gaza. Estas ações cessaram em fevereiro deste ano.