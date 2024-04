Homem imolou-se pelo fogo junto ao tribunal onde Trump está a ser julgado

Um homem imolou-se pelo fogo, esta sexta-feira, em frente ao tribunal onde o ex-Presidente norte-americano Donald Trump está a ser julgado, em Nova Iorque, avança a agência Reuters.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a pessoa em chamas. Pouco depois, aparece alguém com um extintor e apaga o fogo.

O homem recebeu assistência médica no local e foi transportado para um hospital. A gravidade dos ferimentos não é conhecida.

De acordo com uma fonte policial à estação CNN, o homem atirou folhetos para o ar do outro lado da rua em frente ao tribunal de Manhatann, tirou um objeto da mochila e incendiou-se.

Donald Trump estava no interior do edifício do tribunal, onde começou a ser julgado por pagamentos para silenciar uma alegada relação extraconjugal com a atriz de filmes para adultos Stormy Daniels.

As autoridades de Nova Iorque revelaram, em conferência de imprensa, que no local foram encontrados panfletos com teorias da conspiração.

O indivíduo que se imolou pelo fogo terá anunciado o que ia fazer nas redes sociais, adiantam as mesmas fontes.