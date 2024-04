​Dengue coloca Américas em "situação de emergência"

A explosão do número de casos de dengue criou uma “situação de emergência” nas Américas, alertou esta quinta-feira o diretor da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), Jarbas Barbosa.



Esta agência das Nações Unidas confirma mais de 5,2 milhões de casos de dengue naquela região do mundo, desde o início do ano.

Trata-se de uma aumento de 48% em relação às 3,5 milhões de infeções reportadas no mês passado.

Mais de 1.800 pessoas morreram devido ao vírus da dengue, que é transmitido pela picada de um mosquito.

Perante este cenário, Jarbas Barbosa, da Organização Pan-americana de Saúde, alerta que “estamos perante uma situação de emergência”.

Até agora, Brasil e Argentina são os países mais afetados pelos surtos de dengue e a transmissão da doença continua “muito forte”.

“Nas últimas semanas, parece haver uma estabilização ou até uma redução”, sublinha o diretor da OPAS.

Em Portugal foram registados alguns casos importados de pessoas que viajaram do continente sul-americano.

Entre as vítimas do surto está o português Mário Pardo. Conhecido como "homem pássaro", o primeiro base jumper português contraiu a doença no Brasil e veio a falecer em Portugal.