Perigo de tsunami na Indonésia. Vulcão em Ruang entrou em erupção

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram relâmpagos de cor púrpura no céu por cima do vulcão em erupção.

A intensa atividade vulcânica obrigou ao encerramento do aeroporto da capital da província de Manado e à evacuação de todas as localidades em redor do vulcão, num raio do seis quilómetros, segundo informaram as autoridades esta quinta-feira.

O vulcão do Monte Ruang, na Indonésia, entrou em erupção na noite de quarta-feira, expelindo piroclastos que chegaram a atingir os três quilómetros, o que levou as autoridades a alertarem para o risco de tsunami.

As autoridades também alertaram para o risco de tsunami, caso partes da montanha colapsem no oceano. Em 1871, cerca de 400 pessoas morreram na sequência de um tsunami desencadeado por uma erupção.

As autoridades isolaram uma área de seis quilómetros em torno do vulcão e estão a retirar mais residentes, alguns dos quais da ilha vizinha de Tagulandang, disse Abdul Muhari, porta-voz da agência de mitigação de catástrofes.

A companhia aérea Air Asia cancelou os voos com nove aeroportos no Leste da Malásia e no Brunei, depois de as autoridades aeronáuticas terem alertado para uma ameaça à segurança.

De acordo com o portal Zoom Earth, que acompanha a evolução dos fenómenos meteorológicos, a última erupção do vulcão, na quarta-feira, foi captada por imagens de satélite e criou uma grande nuvem que está a afetar as ilhas adjacentes.



A Indonésia tem mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 estão ativos e 65 foram classificados como perigosos. Situada no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, a Indonésia é uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de sete mil sismos por ano, a maioria de baixa magnitude.