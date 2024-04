Líderes europeus apoiam novas sanções ao Irão

Os chefes de Governo da União Europeia decidiram esta quarta-feira, em Bruxelas, agravar as sanções ao Irão.

O entendimento foi alcançado no Conselho Europeu de Bruxelas, com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro, na sequência do ataque sem precedentes contra Israel, no último sábado.

Em resposta a uma pergunta da Renascença, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, explicou que as sanções deverão atingir, nomeadamente, as empresas essenciais à construção de mísseis e drones.

“Condenamos este ataque lançado pelo Irão contra Israel. Decidimos impor sanções contra o Irão. É um sinal claro que queremos enviar. A ideia é visar as empresas necessárias para o fabrico de drones e mísseis, esta é a ideia global, mas terão mais informações através da decisão que será tomada pelo Conselho, declarou Chales Michel.

Os líderes europeus, reunidos em Bruxelas, respondem desta forma ao ataque com mais de 300 mísseis e drones realizados no sábado pelo Irão contra Israel, em retaliação ao bombardeamento do consulado em Damasco, na Síria.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, escreveu nas redes sociais que é preciso fazer todos os esforços para evitar uma escalada de tensão no Médio Oriente e pede contenção ao Irão e a Israel.

A UE também continua empenhada numa solução para a guerra na Faixa de Gaza, que passa por um cessar-fogo imediato, libertação dos reféns sem condições e ajuda humanitária sem restrições, sublinha Chales Michel.